Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту 10 км

На вулкане фиксируются свечение купола, сход лавин
Редакция сайта ТАСС
05:32

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Выброс пепла на высоту 10 км зафиксирован на вулкане Безымянный в Камчатском крае. Об этом сообщили в пресс-службе Камчатского филиала единой геофизической службы РАН.

Ранее сообщалось о выбросах пепла на вулкане на высоту от 5,5 до 11,4 км.

"Вулкан Безымянный. 26 ноября 2025 года, 16:20 (07:20 мск - прим. ТАСС). По спутниковым данным, высота пеплового выброса составила около 10 000 метров над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщили ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, последнее мощное извержение вулкана произошло летом 2024 года, когда столб пепла поднялся на высоту до 12 км. В настоящий момент на вулкане фиксируются свечение купола, сход лавин. Туристам приближаться к вулкану не рекомендуется. Самое серьезное в современной истории извержение вулкана Безымянный произошло в 1956 году.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 км от поселка Ключи и 350 км от Петропавловска-Камчатского. Он извергается в среднем 1-2 раза в год. 

