В Челябинской области выявили мошенничество на 121 млн рублей

Злоумышленники занимались добычей криптовалюты

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области совместно с работниками службы безопасности ПАО "Россети" выявили четырех граждан, которые занимались добычей криптовалюты и при этом путем мошенничества нанесли ущерб энергетикам на сумму свыше 121 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ.

"УФСБ России по Челябинской области при содействии службы безопасности ПАО "Россети" проведена операция по пресечению противоправной деятельности четырех лиц, причастных к организации функционирования компьютерной системы, предназначенной для добычи криптовалюты. На основании представленных результатов следственным органом УФСБ возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

Сотрудниками УФСБ было установлено, что злоумышленники, вступив в сговор, с ноября 2024-го по апрель 2025 года неоднократно предоставляли гарантирующему поставщику электроэнергии ООО "Уралэнергосбыт" фиктивную отчетную документацию. Это позволяло им занижать сведения об объемах и мощностях электроэнергии, потребленной энергоустановкой. В результате противоправных действий был причинен ущерб ООО "Уралэнергосбыт" и ПАО "Россети" в сумме свыше 121 млн рублей.