Следствие по делу о хищениях на Десятом подшипниковом заводе завершилось

На имущество обвиняемых наложен арест

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Следственные действия по уголовному делу о хищении более 2,2 млрд рублей руководством Десятого подшипникового завода при выполнении государственного оборонного заказа завершены. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Главным военным следственным управлением СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении генерального директора ООО "Десятый подшипниковый завод" Александра Дьяченко, собственников завода Алексея и Людмилы Кулешовых, бывшего директора по экономике и финансам Николая Борисова, начальника планово-экономического отдела предприятия Феликса Захарцова и Романа Волкова, обвиняемых в совершении мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны России Андрея Сухомлина, обвиняемого в совершении мошенничества и служебного подлога (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что в 2020-2024 годах в рамках государственного оборонного заказа с ООО "Десятый подшипниковый завод" были заключены договоры на поставку подшипниковой продукции. Борисов, Дьяченко, Сухомлин, Кулешовы, Волков и Захарцов путем завышения стоимости и внесения заведомо ложных сведений в документы о поставках указанной продукции похитили более 2,2 млрд рублей, причинив государству и 16 предприятиям промышленности ущерб в особо крупном размере.

На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 5 млрд рублей. Сухомлин, Волков и Кулешов арестованы, обвиняемые Борисов, Дьяченко, Захарцов и Кулешова находятся под домашним арестом.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время обвиняемые знакомятся с материалами уголовного дела. В последующем оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направлено в суд.