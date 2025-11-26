One News: в Таиланде число жертв наводнения достигло 33

По информации телеканала, всего последствиями наводнения оказались затронуты около 2 млн человек

БАНГКОК, 26 ноября. /ТАСС/. Число жертв наводнения на юге Таиланда возросло до 33. Об этом сообщил телеканал One News.

По его данным, жертвами наводнения стали жители семи южных провинций страны.

В ликвидации последствий стихии задействованы ВМС Таиланда, которые также оказывают гуманитарную помощь пострадавшему населению. Всего последствиями наводнения оказались затронуты около 2 млн человек.

Власти провинции Сонгкхла объявили в понедельник об эвакуации жителей города Хатъяй, где проживают порядка 160 тыс. человек.