One News: в Таиланде число жертв наводнения достигло 33
Редакция сайта ТАСС
06:16
БАНГКОК, 26 ноября. /ТАСС/. Число жертв наводнения на юге Таиланда возросло до 33. Об этом сообщил телеканал One News.
По его данным, жертвами наводнения стали жители семи южных провинций страны.
В ликвидации последствий стихии задействованы ВМС Таиланда, которые также оказывают гуманитарную помощь пострадавшему населению. Всего последствиями наводнения оказались затронуты около 2 млн человек.
Власти провинции Сонгкхла объявили в понедельник об эвакуации жителей города Хатъяй, где проживают порядка 160 тыс. человек.