Собиравшего для Киева данные о ПВО в Подмосковье приговорили к 24 годам колонии

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к 24 годам лишения свободы 55-летнего россиянина Андрея Верьянова, который по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) собирал данные о системе ПВО в Подмосковье, а также получил задание взорвать самолет высокопоставленного чиновника. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Вступил в законную силу приговор 2-го Западного окружного военного суда в отношении гражданина России 1970 г. р. Верьянова А. Е. за совершение государственной измены и участие в деятельности террористической организации. Решением суда он приговорен к 24 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей", - сообщили в ЦОС.

"По указанию куратора злоумышленник собрал сведения о расположении систем противовоздушной обороны Министерства обороны РФ в Московской области, а также осуществил сборку и запуск в воздушное пространство беспилотного летательного аппарата с целью выявления уязвимостей работы указанных систем. Также он получил задание на совершение подрыва воздушного судна высокопоставленного лица Российской Федерации", - отметили в ЦОС.

Как установила ФСБ, уроженец Ростова-на Дону в апреле 2023 года инициативно установил конфиденциальное сотрудничество с запрещенной в РФ террористической организацией, а также с представителем СБУ.

Следственным управлением ФСБ России в отношении него были возбуждены уголовные дела по ст. 275 (государственная измена) и ч. 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ, которые были соединены в одно производство.

"ФСБ России еще раз обращает внимание, что все лица, давшие согласие на оказание содействия противнику, будут установлены, привлечены к уголовной ответственности и понесут заслуженное наказание", - подчеркнули в ЦОС.