Север Коми остался без связи из-за аварии на магистрали

Предварительно установили, что без связи находятся Ижма, Усть-Цильма, Инта, Печора, Усинск, Воркута

СЫКТЫВКАР, 26 ноября. /ТАСС/. Северные районы Республики Коми временно остались без связи из-за повреждения участка магистральной линии, сообщила пресс-служба Минцифры региона.

"Авария на сети ПАО "Ростелеком", предварительно без связи следующие районы: Ижма, Усть-Цильма, Инта, Печора, Усинск, Воркута. По сообщению мониторинга "Ростелекома" - повреждение на участке Ухта - Малая Пера. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении Минцифры Коми.