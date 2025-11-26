В ЛНР задержали боевика украинского нацбатальона

Фигурант, являясь приверженцем идеологии неонацизма, состоял в террористическом сообществе, причастном к совершению военных преступлений на территории Донбасса

© УФСБ России по ЛНР/ ТАСС

ЛУГАНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Боевик украинского националистического батальона задержан по подозрению в терроризме в ЛНР, возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ по Луганской Народной Республике.

"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, участника одного из украинских националистических батальонов. Установлено, что житель г. Лисичанска, являясь приверженцем идеологии неонацизма, состоял в террористическом сообществе, причастном к совершению военных преступлений на территории Донбасса. <…> В настоящее время фигурант задержан", - говорится в сообщении.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4 УК России (участие в террористическом сообществе) и ст. 205.3 УК России (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).