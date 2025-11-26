Подозреваемых в вымогательстве 1,3 млн рублей у раненых ветеранов СВО задержали

Эпизоды и соучастники преступления устанавливаются

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Силовики задержали двоих подозреваемых в вымогательстве 1,3 млн рублей у раненых ветеранов СВО. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Двоих подозреваемых в вымогательстве 1,3 миллиона рублей у раненых ветеранов СВО задержали мои коллеги из отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве и УФСБ России по г. Москве и Московской области", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк рассказала, что в полицию поступило заявление от участника специальной военной операции, который находится на лечении в медицинской организации после получения боевого ранения. Он сообщил, что к нему обратились неизвестные и стали угрожать. "Под предлогом принудительной выписки из стационара и последующего направления на линию боевого соприкосновения злоумышленники потребовали передать им наличность в размере одного миллиона рублей, - добавила представитель ведомства. - В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали сообщников при передаче денег".

По ее словам, в ходе обысков обнаружены банковские карты, электронные носители информации и два предмета, конструктивно схожих с пистолетами. В настоящее время они направлены на экспертизу.

Кроме того, как отметила Волк, дальнейшем стало известно о еще одном случае вымогательства. Аналогичным образом соучастники требовали 300 тысяч рублей у другого ветерана специальной военной операции, находящегося на лечении в том же госпитале. Возбуждены уголовные дела (ч. 2 ст. 163 УК РФ), которые соединены в одно производство.

Задержанные арестованы, им предъявлено обвинение. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех эпизодов и соучастников противоправной деятельности.