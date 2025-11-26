В Новосибирске завели дело после стрельбы в баре

По предварительной версии, стрельбе предшествовала потасовка между двумя компаниями мужчин

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о хулиганстве с применением оружия возбудили полицейские после стрельбы в баре Новосибирска. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

По данным местных СМИ, неизвестные открыли стрельбу по толпе отдыхающих в ночном клубе "Небар" на улице Ядринцевской. Три человека якобы получили тяжелые ранения. По предварительной версии, стрельбе предшествовала потасовка между двумя компаниями мужчин. Предполагаемые злоумышленники скрылись, их ищут.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия). Проводятся оперативно-разыскные мероприятия", - сказали ТАСС в ГУ МВД России по Новосибирской области.