Сын экс-политика Яцуна стал фигурантом дела о мошенничестве на 121 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Максим Яцун стал одним из четырех фигурантов, выявленных сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области совместно с работниками службы безопасности ПАО "Россети" по делу о мошенничестве на 121 млн рублей при добыче криптовалюты. Он является сыном Андрея Яцуна, возглавлявшего ранее региональное отделение партии "Родина", сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Как было установлено, сын бывшего политика Яцун Максим Андреевич является владельцем майнинговой инфраструктуры. Он стал одним из четырех фигурантов по делу. Ранее в отношении фигуранта возбуждалось уголовное дело об обмане дольщиков", - сказал собеседник агентства.

С января 2016 года по сентябрь 2017 года Андрей Яцун возглавлял региональное отделение партии "Родина". 13 сентября 2017 года был освобожден от должности его председателя и исключен из партии "в связи с утратой доверия".

Ранее со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Челябинской области сообщалось, что УФСБ России по Челябинской области при содействии службы безопасности ПАО "Россети" была проведена операция по пресечению противоправной деятельности четырех лиц, причастных к организации функционирования компьютерной системы, предназначенной для добычи криптовалюты. На основании представленных результатов следственным органом УФСБ возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

Сотрудниками УФСБ было установлено, что злоумышленники, вступив в сговор, с ноября 2024 года по апрель 2025 года неоднократно предоставляли гарантирующему поставщику электроэнергии ООО "Уралэнергосбыт" фиктивную отчетную документацию. Это позволяло им занижать сведения об объемах и мощностях электроэнергии, потребленной энергоустановкой. В результате противоправных действий был причинен ущерб ООО "Уралэнергосбыт" и ПАО "Россети" в сумме свыше 121 млн рублей.