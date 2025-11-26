При детонации взрывоопасного предмета в Марьинке ДНР пострадал житель

Пожилого мужчину госпитализировали

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 26 ноября. /ТАСС/. Пожилой мужчина ранен в результате детонации взрывоопасного предмета в Марьинке, сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин.

"По поступившей информации, в городе Марьинка в результате подрыва на взрывоопасном предмете получил ранения мужчина 1958 года рождения", - написал Кулемзин, добавив, что пострадавший госпитализирован.

Марьинка расположена к западу от Донецка, входит в состав городского округа Донецк. Полностью освобождена от ВСУ 25 декабря 2023 года. За город велись тяжелые бои, ВСУ сделали из него укрепленный опорный пункт.