В Петербурге произошел прорыв тепломагистрали

Из-за аварии подтопило парковку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Прорыв тепломагистрали произошел на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге, подтоплена автомобильная парковка. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

"Поступило сообщение о вытекании по адресу: пр. Большевиков, 24/1. <…> Информации о пострадавших не поступало. Подтоплена парковка с автотранспортом. На место вызван аварийный комиссар. Ответственность предприятия застрахована, реальный ущерб будет возмещен автовладельцам", - рассказали в пресс-службе.

На месте выставлены ограждения, специалисты приступили к откачке и отключению подачи теплоносителя. Подача горячего водоснабжения в более чем 100 домов и отопления в несколько сотен близлежащих зданий на время устранения дефекта будет ограничено. Срок устранения дефекта по нормативу - 30 часов.

Теплосеть была введена в эксплуатацию в 1980 году. Уже в первом полугодии 2026 года начнется полная замена 5 км трубопроводов, включая участок с выявленными недостатками. На реконструкцию из бюджетных средств будет потрачено 6,3 млрд руб. Перед началом следующего отопительного сезона на этом участке смонтируют временную сеть, которая обеспечит стабильное теплоснабжение до окончания реконструкции в 2027 году.