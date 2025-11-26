Interia.pl: в Польше после ремонта вновь сломалась единственная подлодка

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Единственная подводная лодка польского военно-морского флота Orze вновь сломалась во время выхода в море. Об этом сообщает интернет-портал Interia.pl.

"Во время выхода [в море] в надводном положении произошла поломка, которая сделала невозможным дальнейшее плавание, лодка тотчас же вернулась в порт", - приводит портал слова капитана ВМС Дамиана Пшибыша.

Orze был построен в СССР в 1986 году и сразу передан в состав польского военно-морского флота. Последний ремонт на борту был произведен в 2024 году. О характере нынешней поломки не сообщается, однако известно, что ремонтировать субмарину станут на военных верфях в Гдыне, входящих в состав оборонного концерна PGZ.

Interia.pl пишет, что из-за технических проблем устаревшая подлодка представляет большую угрозу для своего экипажа, чем для потенциального противника.

26 ноября на заседании Совета министров Польши должно быть принято решение о приобретении новых подводных лодок в рамках программы Orka. Свои субмарины Польше предлагают Италия, Швеция, Германия, Испания, Франция и Южная Корея.