Посольство РФ подтвердило задержание россиянки по делу SOS Donbass во Франции

Диппредставительство находится в контакте с семьей гражданки России

Здание посольства РФ во Франции © Денис Устинов/ ТАСС

ПАРИЖ, 26 ноября. /ТАСС/. Посольство России находится в контакте с семьей гражданки РФ, задержанной во Франции по делу гуманитарной ассоциации SOS Donbass, французские власти до настоящего момента не информировали дипломатов о ее задержании. Об этом сообщили ТАСС в посольстве России во Франции.

"С самого начала развития событий внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с ее семьей, в том числе по вопросу оказания судебной защиты. До настоящего времени французские власти официально не информировали диппредставительство об аресте и его причинах", - заявили в российской дипмиссии.