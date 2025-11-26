ТАСС: в Петербурге ликвидировали офис техподдержки украинских мошенников

Задержали жителя Санкт-Петербурга, который по указанию украинских кураторов осуществлял техническую поддержку колл-центра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы в Санкт-Петербурге задержали местного жителя, который обеспечивал работу технического центра в интересах мошенников с Украины. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"25 ноября силовики задержали жителя Санкт-Петербурга 1987 года рождения, который по указанию украинских кураторов осуществлял техническую поддержку колл-центра. В офисе задержанного на шоссе Революции обнаружили несколько сим-боксов, в которых единовременно помещалось более 400 сим-карт. Через них ежедневно проходило несколько тысяч звонков гражданам России для выманивания денег мошенническим путем или запугиванием", - рассказал собеседник агентства.

По предварительным данным, при помощи фигуранта мошенники похитили у россиян более 50 млн рублей. "Благодаря выявленному офису в Санкт-Петербурге силовики сумели вычислить лиц, причастных к ретрансляции сигнала указанных телефонных звонков. Их офис располагался в городе Тольятти, где также проведен обыск и задержан организатор", - уточнил собеседник.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).