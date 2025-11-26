В поселке Усть-Камчатск зафиксировали выпадение вулканического пепла

Спасатели призывали гостей и жителей полуострова не предпринимать путешествий к вулкану и не совершать на него восхождений

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 ноября. /ТАСС/. Незначительное количество вулканического пепла зафиксировано на территории поселка Усть-Камчатск после пеплового выброса из вулкана Безымянного, сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю в своем Telegram-канале.

"Выпадение незначительного количества вулканического пепла зафиксировано вечером 26 ноября в результате произошедшего днем пеплового выброса из вулкана Безымянного. Вулкану присвоен красный код авиационной опасности. Спасатели призывают гостей и жителей полуострова не предпринимать путешествий к вулкану и тем более не совершать на него восхождений", - говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, последнее мощное извержение вулкана произошло летом 2024 года, когда столб пепла поднялся на высоту до 12 км. В настоящий момент на вулкане фиксируется свечение купола, сход лавин, ранее вулкану был присвоен оранжевый код авиационной опасности.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 км от поселка Ключи и 350 км от Петропавловска-Камчатского. Вулкан извергается в среднем 1-2 раза в год. Самое серьезное в современной истории извержение вулкана Безымянный произошло в 1956 году.