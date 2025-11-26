В Новокузнецке при пожаре в многоквартирном доме пострадали 13 человек

Из них пятеро детей

Редакция сайта ТАСС

КЕМЕРОВО, 26 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в многоквартирном доме в Новокузнецке Кемеровской области, пострадали 13 человек. Об этом сообщил глава города Денис Ильин в своем Telegram-канале.

"На ул. Дружбы, 34 на 4-м этаже произошел пожар, прибыл на место, здесь работают пожарные. До прибытия пожарных эвакуировано 25 человек самостоятельно, с помощью пожарных эвакуировали 27 человек, пострадали 13 человек, из них 5 детей и 1 мужчина находится в тяжелом состоянии. Площадь пожара - 15 кв. м. Причина пожара устанавливается", - написал Ильин.

В ГУ МЧС по Кемеровской области добавили, что сообщение о пожаре поступило в 15:26 (11:26 мск). Прочая информация устанавливается.