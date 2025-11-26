В Гонконге в горящем жилом комплексе остаются не менее 13 человек

Погибли четыре человека, девять пострадавших госпитализированы, состояние троих из них критическое

ГОНКОНГ, 26 ноября. /ТАСС/. Судьба по крайней мере 13 человек, в том числе 2 малолетних детей, находившихся в горящем жилом комплексе в Гонконге, остается неизвестной. Как сообщают власти города, по официальным данным погибли четыре человека, девять пострадавших госпитализированы, состояние троих из них критическое.

Власти присвоили пожару пятый - самый высокий - уровень тревоги. Огнем охвачены несколько высотных зданий жилого комплекса "Ван Фук Корт" в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга.

Жилой комплекс состоит из восьми зданий, в которых расположено почти 2 тыс. квартир. Как указывают власти, большинство жителей комплекса выведены из горящих строений.

По предварительным данным, пожар начался с возгорания в местном караоке-баре, пламя быстро перекинулось на бамбуковые строительные леса, установленные вокруг зданий комплекса для проведения косметического ремонта. Пожарные расчеты используют водяные пушки, заливая пламя.