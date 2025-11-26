Пермское УФСБ завело дело о хищении при выполнении гособоронзаказа

Ущерб федеральному бюджету составил более 100 млн рублей

ПЕРМЬ, 26 ноября. /ТАСС/. УФСБ России по Пермскому краю возбудило уголовное дело о хищении более 100 млн рублей из федерального бюджета, выделенных оборонному предприятию Прикамья на выполнение гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

"УФСБ России по Пермскому краю во взаимодействии с УФСБ России по г. Москве и Московской области выявлена и задокументирована противоправная деятельность граждан Российской Федерации, причастных к хищению денежных средств в особо крупном размере. <…> Следственным отделом УФСБ России по Пермскому краю в отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере)", - сообщили в УФСБ.

По данным ведомства, руководитель коммерческой структуры, вступив в преступный сговор с работниками предприятия, выполняющего государственный оборонный заказ, путем заключения фиктивных договоров с поставщиками обналичил и похитил денежные средства, выделенные из федерального бюджета на приобретение технологического оборудования. Общий размер ущерба составил более 100 млн рублей.

В отношении обвиняемых проводятся оперативно-разыскные и следственные действия.