СК задержал вовлекшего подростков в совершение теракта в Белгородской области

Установлено, что обвиняемый вовлек несовершеннолетнего в совершение террористического акта на железной дороге, который, в свою очередь, склонил к совершению преступления своего знакомого

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Следователи СК задержали мужчину, вовлекшего подростков в совершение теракта на ж/д в Белгородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"Следствием установлено, что в феврале 20-летний обвиняемый вовлек 17-летнего юношу в совершение террористического акта на железной дороге, который, в свою очередь, склонил к совершению преступления 15-летнего знакомого. Распределив роли, 6 февраля указанные лица осуществили поджог трех релейных шкафов, одного батарейного шкафа, двух входящих светофоров и рельсосмазывателя на железнодорожной станции Старый Оскол в Белгородской области. Помимо обвинения в террористическом акте, действия двоих обвиняемых дополнительно квалифицированы следствием по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Следователями Западного МСУТ СК России продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Фигуранты содержатся под стражей", - говорится в сообщении.