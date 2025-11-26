SCMP: число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 12

Еще 16 человек госпитализированы

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Chan Long Hei

ГОНКОНГ, 26 ноября. /ТАСС/. Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге выросло до 12 человек, еще 16 человек госпитализированы. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

По этой информации, погиб пожарный, а также 11 жителей комплекса - 8 женщин и 3 мужчин. Ранее местные власти сообщали о четырех погибших.

Огнем охвачены все высотные здания жилого комплекса "Ван Фук Корт" в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга. Жилой комплекс состоит из восьми зданий, в которых расположено почти 2 тыс. квартир. Как указывают власти, большинство жителей комплекса выведены из горящих строений.

Пламя охватило на бамбуковые строительные леса, установленные вокруг зданий комплекса для проведения косметического ремонта. Пожарные расчеты используют водяные пушки, заливая пламя.

Власти района Тай По открыли временные убежища для жителей горящих зданий, чтобы они могли там переночевать. Эвакуированным предоставлены вода и пища.

Пожару присвоен самый высокий - пятый - уровень. В последний раз пятый уровень пожара фиксировался в Гонконге в 2008 году. Тогда при возгорании в ночном клубе погибли четыре человека и пострадали 55 человек.