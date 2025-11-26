С фигуранта дела о похищении певца Руссо взыскали 600 тыс. рублей

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Кунцевский суд Москвы взыскал с фигуранта дела о покушении на певца Авраама Руссо Тархана Эльдукаева 600 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Решением Кунцевского районного суда города Москвы от 26 ноября 2025 года исковые требования Авраама Руссо удовлетворены частично, с ответчика в пользу истца постановлено взыскать компенсацию морального вреда в размере 600 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

Как следует из искового заявления, 31 января 2004 года ответчик и другие лица похитили певца и удерживали его, пока он не согласился выполнить требования похитителей.

Истец просил суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда, указывая, что, хотя уголовное преследование в отношении Эльдукаева прекращено, его действия находятся в прямой причинно-следственной связи с наступившими у истца физическими и нравственными страданиями.

Суд присяжных Московского гарнизонного военного суда ранее признал невиновным Тархана Эльдукаева по делу о покушении на Руссо в 2006 году, при этом он признан виновным в пособничестве в покушении на убийство бизнесменов Гуршумовых. Московский гарнизонный военный суд приговорил Эльдукаева к 14,5 года колонии общего режима.