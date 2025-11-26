В Челябинске в ДТП с двумя автобусами пострадали четыре пассажира

Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего

Редакция сайта ТАСС

ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции Челябинска устанавливает обстоятельства столкновения двух автобусов в центральной части города, при котором травмы получили четыре человека. Об этом ТАСС сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города.

"На место ДТП с участием двух маршрутных автобусов прибыл экипаж дорожно-патрульной службы. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего", - сказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, авария произошла в 13:30 (11:30 мск) на Свердловском проспекте, около дома 40а. Столкнулись автобус маршрута №22А и маршрутное такси маршрута №92. В результате аварии пострадали два пассажира автобуса и два пассажира маршрутного такси.