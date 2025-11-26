В ДНР пособника террористов приговорили к 16 годам колонии

Мужчина извлекал взрывчатку из тайников, хранил, перевозил и передавал террористам

МАРИУПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Жителя ДНР признали виновным в пособничестве терроризму и приговорили к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону в Telegram-канале.

"Приговором суда он признан виновным в инкриминируемых деяниях, ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и штраф в размере 350 тыс. рублей", - сообщили в ведомстве.

Следствием и судом установлено, что с марта по май 2023 года, мужчина извлекал взрывчатку из тайников, хранил, перевозил и передавал ее террористам. Завербованный незаконными вооруженными формированиями Украины фигурант действовал за денежное вознаграждение.