В Подмосковье ребенок погиб после того, как выпал из автомобиля

Омбудсмен по области Ксения Мишонова напомнила о необходимости держать детское кресло в автомобиле

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Ребенок погиб в Подмосковье после того, как открыл дверь автомобиля во время движения и выпал из транспорта. Об этом в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

"Вчера, к сожалению, погибла годовалая девочка, выпав из машины. Мама отвлеклась, именно в этот момент ребенок открыл дверь и попал под колеса. Женщина остановилась, попыталась реанимировать дочь, но было поздно", - написала Мишонова.

Омбудсмен напомнила о необходимости держать детское кресло в автомобиле. Кресло следует подбирать строго под вес и возраст ребенка. Также стоит помнить о функции блокировки дверей.

Мишонова добавила, что детям не следует делать послаблений в вопросе безопасности во время движения в транспортном средстве. "Все пассажиры должны быть пристегнуты, а дети - в удерживающих устройствах, с момента начала движения", - заключила омбудсмен.