Вильнюсский аэропорт закрыт из-за выкатившегося самолета

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

ВИЛЬНЮС, 26 ноября. /ТАСС/. Вильнюсский международный аэропорт закрыт из-за выкатившегося за пределы взлетно-посадочной полосы самолета польской авиакомпании LOT. Как сообщил журналистам представитель аэропорта Тадас Василяускас, в результате инцидента никто не пострадал.

"Прибывший из Варшавы борт, двигаясь в сторону стоянки, соскользнул с посадочной полосы. Во время инцидента никто не пострадал", - сказал он.

ЧП произошло в 13:43 (14:43 мск) при неблагоприятных погодных условиях. В Вильнюсе обильно идет снег. Аэропорт закрыт до 17:00 (18:00 мск).