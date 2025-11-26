В Новосибирске грузовик насмерть сбил ребенка

Мужчина за рулем автомобиля "Камаз" наехал на девочку на пешеходном переходе

НОВОСИБИРСК, 26 ноября. /ТАСС/. Девочка погибла под колесами грузовика на пешеходном переходе в Новосибирске. Заведено уголовное дело, сообщили в областной прокуратуре.

Предварительно установлено, что вечером 26 ноября 2025 года на территории Ленинского района Новосибирска мужчина 1962 года рождения за рулем автомобиля марки "Камаз" сбил девочку на регулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП ребенок погиб, возраст устанавливается.

"Следователем СО по Ленинскому району СУ СК РФ по Новосибирску возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщили в прокуратуре.