В Гонконге к тушению пожара привлекли более 760 спасателей

По последней информации, 13 человек погибли

ГОНКОНГ, 26 ноября. /ТАСС/. В общей сложности 767 пожарных, 400 полицейских, 128 пожарных машин, 57 карет скорой помощи развернуты в Гонконге для борьбы с пожаром, полыхающим в жилом комплексе. Как сообщает газета South China Morning Post, несмотря на все усилия, пока огонь потушить не удается.

По последней информации, 13 человек, включая пожарного, погибли, и по меньшей мере 16 человек получили тяжелые травмы и ожоги. Горят восемь высотных зданий комплекса "Ван Фук Корт" в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга. Пламя охватило бамбуковые строительные леса, установленные на зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе расположено почти 2 тыс. квартир, проживает порядка 4 тыс. человек.

Как указывают власти, большинство жителей комплекса выведены из горящих строений. По официальным данным, более 700 человек разместились в пяти временных убежищах, открытых районными властями для жителей горящего комплекса.

Глава администрации (правительства) специального административного района (САР) КНР Гонконг (Сянган) Джон Ли (Ли Цзячао) провел экстренное межведомственное совещание по вопросу об оказании помощи горожанам, пострадавшим от пожара. Как сообщается на сайте администрации САР ведомство внутренних дел, районные управления и департамент социального обеспечения мегаполиса создали межведомственные службы поддержки, "организовали переезд нуждающихся жителей во временные убежища и оказали помощь и психологическую поддержку семьям погибших и пострадавших".

Пожару присвоен пятый - самый высокий - уровень. В последний раз пятый уровень пожара фиксировался в Гонконге в 2008 году. Тогда при возгорании в ночном клубе погибли четыре человека и пострадали 55 человек.