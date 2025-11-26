В Иркутске загорелся цех по производству стеновых панелей

Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Цех по производству стеновых панелей горит в Иркутске на площади 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Пожар произошел по адресу: ул. Полярная, д. 211. На место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Происходит загорание в цехе по производству стеновых панелей. Предварительная площадь пожара - 1тыс. кв. м", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что информации о пострадавших не поступало. "К тушению привлечены более 30 человек и 10 единиц техники. Дальнейшая информация уточняется", - сказали в пресс-службе.