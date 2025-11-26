В Крыму участников террористической ячейки осудили за попытку свержения власти

Мужчины получили от 14 до 19 лет лишения свободы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил организатора и четверых участников террористической ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (признана террористической организацией, запрещена в РФ) к срокам от 14 до 19 лет лишения свободы за попытку свержения власти в Крыму. Об этом сообщил представитель суда.

"Установлено, что Энвер Крош в феврале 2015 года на территории Джанкойского района Республики Крым организовал деятельность ячейки запрещенной террористической организации "Партия исламского освобождения" - "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Им на конспиративных собраниях обсуждались намерения изменить политическую систему и государственное устройство стран, в том числе Российской Федерации, призывы к разрушению установившихся государственных границ национальных государств, как при помощи пропаганды, так и насильственными методами", - сказали в суде, добавив, что участники сообщества осуждены на сроки от 14 до 19 лет лишения свободы.

По версии следствия, члены ячейки на собраниях обучались агитации и вербовке для террористической деятельности.

В отношении Кроша следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, ст. 278 (попытка насильственного захвата власти) УК РФ, остальным фигурантам вменяли ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 30, ст. 278 УК РФ. Приговор в законную силу не вступил.