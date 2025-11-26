Избившую подростков на реабилитации в Подмосковье отправили под домашний арест

Мера пресечения продлится до 22 января 2026 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест 18-летнюю девушку, которая участвовала в избиении и истязании подростков в реабилитационном центре в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В сообщении говорится, что "с учетом позиции представителя Истринской городской прокуратуры" судом обвиняемой была избрана мера пресечения "в виде домашнего ареста до 22 января 2026 года".

В прокуратуре отметили, что 18-летней девушке, жительнице Одинцова, предъявили обвинение по пунктам "г", "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание), пунктам "а", "в", "д" части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении заведомо несовершеннолетних).

Предварительно было установлено, что с августа по ноябрь 2025 года участниками организованной преступной группы в Дедовске для извлечения прибыли был организован реабилитационный центр для подростков, которые оказались в трудной жизненной ситуации. При этом к несовершеннолетним систематически применялось насилие со стороны сотрудников центра под предлогом избавления от девиантного поведения.