На Украине женщина убила мужа из-за его пророссийских взглядов

Ей избрали меру пресечения в виде содержания под стражей, сообщила прокуратура Киевской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Жительница Ирпеня Киевской области во время ссоры зарезала мужа из-за его пророссийских взглядов. Об этом сообщила областная прокуратура.

"Ударила мужа ножом в грудь из-за пророссийских взглядов: прокуратура предъявила обвинение женщине", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

По данным ведомства, в квартире супругов возник бытовой конфликт. В это время 54-летняя женщина шинковала капусту, затем она нанесла удары ножом своему 70-летнему мужу. Он умер до приезда медиков. Женщине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.