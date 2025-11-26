Жителя Санкт-Петербурга осудили на 10 лет за попытку госизмены

Александр Ушаков пытался вступить в признанный террористической организацией "Русский добровольческий корпус"

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноября. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил жителя Санкт-Петербурга Александра Ушакова к 10 годам лишения свободы за попытку вступления в "Русский добровольческий корпус" (признан террористической организацией, запрещен в РФ) для участия в боевых действиях. Об этом журналистам сообщил представитель суда.

"В марте 2024 года Ушаков, находясь по месту жительства в г. Санкт-Петербурге, размещал в сети Интернет комментарии с положительной оценкой запрещенной террористической организации "Русский добровольческий корпус" (далее - РДК). Кроме того, Ушаков решил принять участие в боевых действиях в составе указанной организации. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых трех лет в тюрьме", - говорится в сообщении.

По версии следствия, фигурант в переписке получил от представителя РДК анкету для вступления в террористическую организацию и заполнил ее. После ему поручили собрать деньги, выехать из РФ в Грузию, где он должен был ждать дальнейших указаний. В августе 2024 года осужденный прилетел в Сочи, где был задержан в пункте паспортного контроля.

В его отношении возбудили дело по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (попытка вступления в террористическую организацию) и ч. 1 ст. 30, ст. 275 (покушение на госизмену) УК РФ. Приговор в законную силу не вступил.