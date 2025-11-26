Наехавший на толпу болельщиков "Ливерпуля" экс-морпех признал вину

Ожидается, что в середине декабря ему будет вынесен приговор

Болельщики "Ливерпуля" © Molly Darlington/ Getty Images

ЛОНДОН, 26 ноября. /ТАСС/. Бывший британский военнослужащий Пол Дойл, обвиняемый по делу о наезде автомобиля на толпу футбольных болельщиков в Ливерпуле, признал в суде свою вину. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что в ходе заседания в суде Ливерпуля 54-летний Дойл дал признательные показания по 31 обвинению, в том числе в умышленном нанесении телесных травм и опасном вождении. Ранее он отрицал свою вину. Ожидается, что в середине декабря ему будет вынесен приговор.

Автомобиль Ford Galaxy Titanium вечером 26 мая въехал в центре Ливерпуля в толпу людей, которые принимали участие в чемпионском параде по поводу 20-го титула местного футбольного клуба в Английской премьер-лиге. Дойл, который находился за рулем автомобиля, был задержан на месте.

В результате инцидента пострадали более 134 человек в возрасте от шести месяцев до 77 лет. Несколько десятков человек были госпитализированы. Согласно обвинению, Дойл направил автомобиль в толпу в порыве гнева. При этом анализы крови показали, что он был трезв, несмотря на первоначальные предположения о возможном наркотическом опьянении.

Согласно публикациям в СМИ, Дойл служил в британской морской пехоте в 1990-1994 годах. После этого он работал в сфере информационных технологий и кибербезопасности в частном секторе и в Национальной службе здравоохранения, а затем основал свою компанию по почтовым заказам, которая закрылась в 2018 году. Дойл активно занимался триатлоном и часто путешествовал с женой и детьми, включая поездки в Австралию, Японию и на Фиджи.