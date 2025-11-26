В Калининграде осудили поджигателя чужого имущества

Мужчину приговорили к 12 годам колонии

КАЛИНИНГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Гурьевский районный суд Калининградской области приговорил 44-летнего жителя областного центра, обвиняемого в поджогах и краже чужого имущества, к лишению свободы сроком на 12 лет 1 месяц, сообщила пресс-служба областного суда в своем Telegram-канале.

"Гурьевский районный суд по совокупности совершенных преступлений и наличия неотбытой части ранее назначенного уголовного наказания приговорил мужчину к лишению свободы сроком на 12 лет 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Также удовлетворены гражданские иски потерпевших и гражданских истцов на сумму свыше 12 млн рублей", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что в период с октября 2023 года по май 2024 года подсудимый, действуя в составе организованной группы, за вознаграждение устраивал поджоги кафе, квартир, торговых павильонов и дорогостоящих автомобилей. Общий ущерб от преступных действий поджигателей составил более 25 млн рублей.

Кроме того, подсудимый как один, так и с другими членами группы занимались кражами. В феврале и июле 2024 года из домов в Гурьевском и Зеленоградском районах ими было похищено имущество граждан на общую сумму более 6 млн рублей.

"В судебном заседании мужчина вину полностью признал, раскаялся, дал подробные показания в подтверждение выполнения досудебного соглашения о сотрудничестве, в том числе по изобличению соучастников и заказчика преступлений", - сказали в пресс-службе областного суда.