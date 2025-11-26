Matichon: в Таиланде во время морской прогулки погиб россиянин

По данным газеты, 61-летний гражданин России Алексей Щербаков пропал без вести 24 ноября

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 26 ноября. /ТАСС/. Россиянин погиб в море в районе курортного города Паттайя. Об этом сообщила газета Matichon.

По ее данным, 61-летний гражданин России Алексей Щербаков пропал без вести 24 ноября, когда он выпал с палубы прогулочного катера у острова Лан. В ходе поисковой операции таиландские спасатели в среду обнаружили тело россиянина без признаков насилия.

Полиция допросила капитана катера, который указал, что группа из четырех россиян, в составе которой был погибший, регулярно арендовала судно. Причина падения Щербакова с лодки пока следствием не установлена. Его друзья будут также допрошены полицией для выяснения обстоятельств случившегося. Тело погибшего направлено в Институт судебной медицины для проведения вскрытия.