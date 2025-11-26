С ивановского регионального оператора по вывозу ТКО взыщут 5,6 млрд рублей

Фактического руководителя предприятия арестовали за посредничество во взяточничестве

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Иск к ООО "Региональный оператор по обращению с ТКО" в Ивановской области, фактический руководитель которого арестован по делу о посредничестве во взяточничестве на сумму более 5,6 млрд рублей, полностью удовлетворен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"Фрунзенский районный суд г. Иваново согласился с позицией прокуратуры и принял решение об удовлетворении исковых требований на общую сумму более 5,6 млрд рублей и обращению судебного акта к немедленному исполнению", - рассказали там.

Установлено, что с 2021 по 2025 год фактический руководитель ООО "Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами" Владимир Ярченков организовал деятельность по обращению с ТКО на территории региона через несколько десятков аффилированных организаций. При этом руководителями более 15 компаний формально являлась супруга предпринимателя. Правовое и финансовое сопровождение их деятельности оказывалось близкими родственниками бизнесмена.

Также для отсутствия контроля за объемом вывозимого мусора и выполнения работ региональным оператором с привлечением иных компаний Ярченков через посредника передал взятку руководителю регионального департамента ЖКХ Денису Кочневу в размере не менее 3 млн рублей, который оказывал покровительство организованной в регионе Ярченковым схеме обращения с ТКО.

В пресс-службе добавили, что общий размер доходов, незаконно полученных семьей предпринимателя, за несколько лет составил около 2,6 млрд рублей. Принадлежащее Ярченкову и доверенным ему лицам недвижимое имущество, автомобили, а также доли участия в фирмах, через которые выводились дивиденды, оцениваются на общую сумму 3 млрд рублей. При этом согласно условиям тарифного регулирования, прибыль от деятельности регионального оператора за это время не должна была превысить 100 млн рублей.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление об обращении в доход государства объектов недвижимости, долей участия в коммерческих организациях, а также о взыскании в пользу государства незаконно полученных доходов.