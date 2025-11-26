В подконтрольном Киеву Херсоне повреждены критические объекты

В городе частично обесточены два района

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Объекты критической инфраструктуры получили повреждения в контролируемом властями Украины Херсоне, в городе частично обесточены два района. Об этом сообщил подконтрольный Киеву городской совет.

"Повреждены объекты критической инфраструктуры. Частично обесточены Днепровский и Центральный районы", - говорится в Telegram-канале горсовета.

В городе также возможны перебои с централизованным водоснабжением, добавили там.