На Запорожье росгвардейцы спасли троих жителей при атаке дрона ВСУ

Эвакуационная группа доставила раненых в медицинское учреждение

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие Росгвардии спасли троих мирных жителей, которые были тяжело ранены при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на контрольно-пропускной пункт в Запорожской области, сообщили в управлении Росгвардии по региону.

"Военнослужащие Росгвардии оказали первую помощь и эвакуировали троих тяжелораненых граждан, автомобиль которых был поражен в результате атаки вражеского БПЛА ВСУ на контрольно-пропускном пункте в Запорожской области. Действуя быстро и слаженно, росгвардейцы извлекли пострадавших из автомобиля и переместили их в защищенное укрытие", - говорится в сообщении.

После того как росгвардейцы оказали пострадавшим первую помощь, эвакуационная группа доставила раненых в ближайшее медицинское учреждение для оказания специализированной помощи.