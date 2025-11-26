В Хургаде отложили вынесение вердикта по делу о затонувшем батискафе до 31 декабря

На предыдущих заседаниях суд принял решение об освобождении капитана, которому были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и нанесении телесных повреждений после получения технического отчета о причинах затопления

КАИР, 26 ноября. /ТАСС/. Суд Хургады отложил вынесение вердикта по делу о затонувшем батискафе, на борту которого погибли шестеро россиян. Об этом сообщил египетский портал Al-Masry al-Youm.

По его информации, на предыдущих заседаниях суд принял решение об освобождении капитана, которому были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве и нанесении телесных повреждений после получения технического отчета о причинах затопления от специализированного комитета. Обвиняемый подтвердил в своих показаниях, что ему удалось вывести большое число пассажиров, и он был последним, кто покинул подводную лодку после того, как она была затоплена.