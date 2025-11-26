В Солнечногорске произошел пожар в ресторане

Предварительно, пострадавших нет

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в двухэтажном здании на Цветочной улице в Солнечногорске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

"Московская область, городской округ Солнечногорск, д. Голубое, улица Цветочная, дом 63. Горит кровля двухэтажного здания, площадь уточняется, эвакуация людей до прибытия пожарно-спасательных подразделений", - говорится в сообщении.

По данным из открытых источников, по этому адресу располагается ресторан "Роза Ветров".

Позднее в ведомстве сообщили, что площадь возгорания составляет 750 кв. м, эвакуированы 15 человек.

Позднее стало известно, что пожар локализован.

"20:55 [мск] - локализация на площади 750 кв. м", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В новость внесены изменения (20:14; 21:29 мск) - добавлена информация о площади возгорания; о локализации пожара.