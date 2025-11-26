Долг компаньона экс-судьи Момотова Марченко превысил 389,5 млн рублей

Рассмотрение дела о признании его банкротом отложили на январь 2026 года

Редакция сайта ТАСС

Виктор Момотов © Артем Коротаев/ ТАСС

КРАСНОДАР. 26 ноября. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) уточнила заявленную сумму в реестр требований кредиторов по делу о банкротстве Андрея Марченко, который является бывшим компаньоном экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова по гостиничному бизнесу, сумма превышает 389,5 млн рублей. Рассмотрение дела о признании его банкротом отложено на январь 2026 года, передает корреспондент ТАСС из арбитражного суда Краснодарского края.

"До 8 октября была произведена частичная оплата и, таким образом, сумма задолженности, подлежащая включению в реестр [кредиторов], составляет 389 534 460 рублей 66 копеек", - сообщила в суде представитель ФНС.

Она отметила, что Марченко оспаривал решения о результатах проверок, проведенных ФНС России, судом ему было отказано в признании их результатов неправомерными. Также представитель ФНС сообщила, что по состоянию на октябрь за Марченко обнаружена задолженность в размере еще 11 049 043 рублей, которая не вошла в состав включенных требований при подаче искового заявления, ее ФНС считает допустимым включить в реестр требований кредиторов уже по результатам проведения процедуры банкротства.

Судья сообщил, что в дело о банкротстве представлены две кандидатуры арбитражного управляющего. Представитель прокуратуры Краснодарского края ходатайствовал перед судом об отложении рассмотрения дела о банкротстве Марченко до рассмотрения в апелляционной инстанции решения Останкинского суда Москвы о передаче в собственность государства активов рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова и его компаньона. Судом принято решение об отложении дела на 19 января 2026 года.

Об иске

С инициативой о признании Марченко банкротом в суд обратилась межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по управлению долгом № 1. В суть исковых требований также входит реструктуризация долгов, инспекция изначально добивалась включения в реестр требований кредиторов задолженности в общей сумме почти 431,3 млн рублей, позднее требования уточнялись. Истцом по гражданскому спору также выступает прокуратура Краснодарского края.

Андрей Марченко известен как бывший компаньон экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, которого в Генпрокуратуре считают фактическим совладельцем сети бизнес-отелей "Мартон". Также это установил Останкинский суд Москвы, который удовлетворил иск надзорного ведомства к Момотову об изъятии имущества на 9 млрд рублей. Суд перед этим наложил обеспечительный арест почти на 100 объектов недвижимости, которые подлежат обращению в доход государства, а также арестовал все имущество Момотова, Андрея Марченко и его сына Ивана, доверенного лица Ольги Тимофеенко и еще 19 аффилированных с бывшим судьей лиц.

Следствие считает, что по указанию Марченко Тимофеенко руководила всеми финансовыми операциями, связанными с его гостиничным бизнесом. Правоохранители настаивают, что даже после передачи бизнеса сыну Андрей Марченко неофициально продолжил "фактическое управление компанией".