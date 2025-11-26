В Оренбургской области двое детей погибли при пожаре в доме

На место ЧП прибыли 19 пожарных

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Два ребенка погибли во время пожара в доме в Новоорске Оренбургской области, где, по предварительным данным, проживала мать с семью детьми. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

"Предварительно, в доме, где произошел пожар, проживала мать и семь детей. <…> В ходе разведки пожарными обнаружены тела двух погибших детей", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло в среду вечером. По прибытии сотрудников МЧС происходило горение в жилом доме. Сейчас на месте ЧП работают 19 пожарных регионального управления МЧС России, задействовано четыре пожарных автомобиля.

По информации ГУ МЧС по региону, сообщение о пожаре поступило в 20:40 (18:40 мск), специалисты ликвидировали открытое горение в 21:29 (19:29 мск). Погибшим детям, по предварительной информации, было 4 года и 11 лет. На момент возгорания в доме находились семь детей без присмотра взрослых. Часть жильцов эвакуировалась самостоятельно.

"В настоящий момент дознавателями МЧС России, сотрудниками испытательной пожарной лаборатории МЧС России устанавливаются все детали произошедшего, выясняются причины пожара. Но уже сейчас можно сказать, что подобных трагедий можно избежать, если обучать детей правилам безопасности. Объяснять им опасность игр с огнем. Не оставлять под ответственность детей контроль обогревательных приборов и печного отопления. Но самое главное - не оставлять детей без присмотра", - подчеркнули в управлении.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону сообщили о возбуждении дела по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи осмотрели место происшествия, назначены необходимые экспертизы. Обстоятельства происшествия устанавливаются. В прокуратуре региона сообщили о начале проверки в связи с возгоранием, на место происшествия выехал прокурор Новоорского района.