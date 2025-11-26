На Урале завели дело о незаконном лишении свободы в реабилитационном центре

Группу несовершеннолетних нашли в частном коттедже в поселке Исеть

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы несовершеннолетних в реабилитационном центре в поселке Исеть Свердловской области. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

По данным СМИ, в коттедже располагался реабилитационный центр Анны Хоботовой.

"По сообщению о нарушении прав несовершеннолетних, которые были найдены в частном коттедже по улице Железнодорожников в поселке Исеть, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего). В ходе расследования сотрудниками Следственного комитета проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначаются необходимые экспертизы, выполняются иные мероприятия, чтобы дать ситуации надлежащую правовую оценку",- сообщили в ведомстве.

Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых рассказал, что до окончания разбирательства сотрудники полиции планируют поместить обнаруженных в здании 22 детей из разных регионов РФ в один из ближайших детских центров. "В трехэтажном коттедже, в котором размещается центр, работают инспекторы ПДН, участковые, сыщики подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и в сфере наркобизнеса. На момент визита представителей МВД в здании находились 22 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 18 лет, которых туда доставили их законные представители из ХМАО, Томска, Кировской и Свердловской областей. При внешнем осмотре детей следов побоев не обнаружено, но предстоит еще более тщательное обследование медиками", - сообщил Горелых.

Как уточнили в прокуратуре региона, со слов несовершеннолетних, по отношению к ним использовались негуманные и жестокие методы воспитания. "Прокуратура в ходе надзорных мероприятий проверит законность нахождения детей в данном центре и даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних", - добавили в ведомстве.