В Херсонской области из-за атак ВСУ сгорело более 19 тыс. га лесов

Противник использует дроны и сбрасывает зажигательные боеприпасы, отметил министр природных ресурсов, экологии и рыболовства региона Николай Быстрянцев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции намеренно сожгли более 19 тыс. га лесов в Херсонской области. Об этом ТАСС сообщил министр природных ресурсов, экологии и рыболовства региона Николай Быстрянцев на III Всероссийской научно-практической конференции по реабилитации естественных экосистем Донбасса и Новороссии "Докучаевская конференция".

"На сегодняшний день это более 19 тыс. га. Используют в основном дроны, сбрасывают зажигательные боеприпасы. Естественно, намеренно, для того чтобы уничтожить средства маскировки Вооруженных сил РФ", - сказал Быстрянцев, отвечая на вопрос о площади уничтоженных ВСУ лесов.

III Всероссийская научно-практическая конференция по реабилитации естественных экосистем Донбасса и Новороссии "Докучаевская конференция" проходит в Москве в среду. Экологи, ученые, представители исполнительной власти, общественники и волонтеры обсуждают стоящие перед регионами экологические вызовы.