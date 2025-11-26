ГП требует изъять имущество экс-сотрудника управления "К" МВД Сатюкова

Ответчиками указаны еще пять человек, в том числе члены семьи бывшего полицейского, говорится в судебных материалах

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 26 ноября./ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ требует обратить в доход государства имущество бывшего сотрудника управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий ("К") МВД РФ Георгия Сатюкова, заочно арестованного по обвинению в получении рекордной в истории МВД взятки в 5 млрд рублей, и аффилированных с ним лиц. Об этом говорится в судебных материалах.

"Исковое заявление Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства движимого и недвижимого имущества принято к производству", - отмечается в документе. Помимо Сатюкова, ответчиками указаны еще пять человек, в том числе члены его семьи. Беседа по иску назначена на 8 декабря.

В ходе расследования уголовного дела были получены сведения, что в фактическом владении и пользовании бывшего полицейского находится значительное количество недвижимого имущества, денежных средств, ценных бумаг, находящихся на банковских и брокерских счетах, открытых на доверенных лиц. Басманный суд наложил на него арест. Под него подпали многочисленные счета, ценные бумаги и драгоценные металлы, находящиеся в собственности брата, отца и матери Сатюкова. Также арестована недвижимость его семьи.

Уголовное дело в отношении бывшего начальника 3-го отделения 4-го отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) управления "К" Сатюкова было возбуждено в августе 2023 года. Он обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Сумма взятки составляет 5 млрд рублей. Вторым обвиняемым по этому делу проходит коллега Сатюкова Дмитрий Соколов, его считают посредником. Оба фигуранта заочно арестованы, они скрылись от правоохранителей и объявлены в международный розыск. При этом обоих успели допросить следователи СК, которые ведут дело, и изъять у них загранпаспорта.

По данным следствия, Сатюков и Соколов под угрозой уголовного преследования навязали покровительство системному администратору криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd., зарегистрированной в Сингапуре, Алексею Иванову.