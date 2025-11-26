Пропавшую в Ростовской области 91-летнюю женщину нашли погибшей

В поисках приняли участие более 240 человек

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба "ЛизаАлерт"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 ноября. /ТАСС/. Пропавшая в городе Белая Калитва Ростовской области 91-летняя женщина, в поисках которой было задействовано несколько сотен волонтеров и сотрудников правоохранительных органов, найдена мертвой в природной среде.

"Сегодня, 26 ноября 2025 года, на девятый день активных поисков сотрудниками полиции в природной среде была обнаружена погибшей Громова (Солодуха) Анна Васильевна, 91 год. Обстоятельства смерти выясняются", - говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения поискового отряда "ЛизаАлерт".

В ведомстве сообщили, что штаб работал в круглосуточном режиме, в поисках приняли участие более 240 человек. Так, за все время поисков пешими группами было пройдено 1 945 км, на транспортных средствах преодолено более 562 км, с помощью БПЛА - 84 км.

Кроме того, в поисках пропавшей активно участвовали добровольцы отряда "ЛизаАлерт" из Ростовской, Воронежской и Волгоградской областей, Краснодарского края, Республики Адыгея и Московского региона, а также спасатели, представители конного и кинологического направлений, пилоты БПЛА, студенты и местные жители.

В пресс-службе также отметили содействие и помощь администрации Белокалитвенского района и города Белая Калитва, сотрудников полиции, Следственного комитета, Министерства внутренних дел и Министерства обороны РФ, ГО и ЧС по Белокалитвенскому району, а также Белокалитвенского волонтерского корпуса и глав близлежащих сельских поселений.

Ранее в пресс-службе поискового отряда сообщали, что Анна Васильевна Громова (Солодуха) последний раз выходила на связь вечером 17 ноября 2025 года. Утром 18 ноября женщина не вышла на связь.