SCMP: число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 36

Более 270 человек пропали без вести, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Chan Long Hei

ПЕКИН, 26 ноября. /ТАСС/. По меньше мере 36 человек погибли в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге, более 270 человек пропали без вести. Об этом сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

По ее информации, 29 человек госпитализированы, 7 находятся в критическом состоянии. Власти Гонконга назвали быстрое распространение огня "необычным" и пообещали провести уголовное расследование для выяснения причины пожара.

Глава администрации (правительства) специального административного района (САР) КНР Гонконг (Сянган) Джон Ли (Ли Цзячао) сообщил о приостановке деятельности, связанной с местными выборами 7 декабря. Он отметил, что администрация рассматривает вопрос необходимости переноса выборов в связи с инцидентом.

Горят высотные здания комплекса "Ван Фук Корт" в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга. Пламя охватило бамбуковые строительные леса, установленные на зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе расположено почти 2 тыс. квартир, проживает порядка 4 тыс. человек.

Пожару присвоен самый высокий уровень. В последний раз пятый уровень пожара фиксировался в Гонконге в 2008 году. Тогда при возгорании в ночном клубе погибли четыре человека и пострадали 55.