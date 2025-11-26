В Сочи осквернили солдатский мемориал на Аллее Славы

Подростки запустили фейерверк в памятник "Три солдата"

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 26 ноября. /ТАСС/. Полицейские разыскивают подростков, запускавших фейерверки в памятник "Три солдата" в парке Победы Адлерского района Сочи. Об этом сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Подростков, осквернивших мемориал в Сочи, разыскивают полицейские. В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация, на которой запечатлено, как подростки запускали фейерверки в памятник "Три солдата" в парке Победы Адлерского района", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что сотрудники УВД по городу Сочи устанавливают личности причастных к инциденту.

Памятник "Три солдата" - собирательный образ солдат, павших за Родину в боях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Фигуры пограничника, пехотинца и моряка олицетворяют великую армию России. Памятник сочинского скульптора Виктора Ивановича Глухова является центральным пунктом всей набережной реки Мзымта. Он был установлен в 1977 году на Аллее Славы в честь павших советских воинов.