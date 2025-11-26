Shafaq News: неизвестный дрон атаковал газовое месторождение на севере Ирака

Ни одна вооруженная группировка пока не взяла на себя ответственности за нападение на объект

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 27 ноября. /ТАСС/. Крупнейшее газовое месторождение Хор-Мор на севере Ирака подверглось атаке неизвестного беспилотника, сообщило агентство Shafaq News. По его информации, произошедший на объекте пожар привел к отключению подачи электроэнергии по всему региону Иракского Курдистана.

Компании Dana Gas, оператора месторождения из Объединенных Арабских Эмиратов, уточнила, что беспилотник повредил резервуар для хранения сжиженного газа, при этом никто из работников не пострадал.

Министерство энергетики и природных ресурсов объявило о приостановке подачи газа на местные электростанции. "Информируем граждан, что с 23:30 (00:30 по московскому времени - прим. ТАСС) в связи с атакой беспилотника на месторождение Хор-Мор подача газа на электростанции временно прекращена", - указывается в уведомлении, переданном Shafaq News.

Ни одна вооруженная группировка пока не взяла на себя ответственности за нападение на объект, который находится в районе Сулеймания на севере Ирака. Последний раз газовое месторождение Хор-Мор подвергалось атаке неопознанного беспилотника 2 февраля 2025 года, жертв не было.